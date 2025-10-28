Билеты на предстоящий матч между «Карабахом» и «Челси» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА поступят в продажу завтра, 29 октября, в 15:00 по бакинскому времени. Об этом говорится в сообщении пресс-службы агдамского клуба.

Матч пройдёт на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнётся в 21:45.

Напомним, «Карабах» набрал 6 очков и занимает 13 место в общей турнирной таблице после первых трех туров. Ранее команда одержала две победы: в гостях над португальской «Бенфикой» (3:2) и дома над датским «Копенгагеном» (2:0). В третьем туре подопечные Гурбана Гурбанова уступили в гостях испанскому «Атлетику».