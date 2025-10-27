Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна готова перехватывать и при необходимости сбивать российские воздушные цели, если те пересекут её воздушное пространство.

По его словам, соответствующие процедуры протокола НАТО действуют уже около 20 лет, и альянс «готов защищать свою территорию с первой секунды».

Эти заявления последовали на фоне инцидента, когда три российских истребителя МиГ‑31 вошли в воздушное пространство Эстонии.

Цахкна подчеркнул, что в момент инцидента самолёты НАТО были на месте и были готовы действовать «если бы увидели непосредственную угрозу суверенитету и независимости» Эстонии.