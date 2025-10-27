В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Потерпевший Сеидов Надир Бадир оглу, работавший водителем дорожно-транспортного управления номер 1 Открытого акционерного общества «Азеравтойол», в своих показаниях отметил, что 19 ноября 2021 года экскаватор, которым он управлял, подорвался на мине, заложенной противником на территории Зангиланского района. В результате взрыва он и Ренад Агабабаев получили ранения.

В показаниях потерпевшего Зейналова Бейкиши Муса оглу говорится, что 27 сентября 2020 года он был ранен в результате падения снаряда, выпущенного армянскими вооруженными силами, на крышу его дома в селе Гарадаглы Агдамского района, дом со всем, что находилось в нем, пришел в непригодное состояние.

Из оглашенных показаний следует, что потерпевший Гасанов Мехман Фикрет оглу был ранен 19 сентября 2023 года снарядом, выпущенным противником по селу Моллалар Агдамского района, потерпевший Гулиев Гусейн Махир оглу получил ранение в результате взрыва снаряда, выпущенного по селу Джанъятаг Агдеринского района, а Гасанлы Имран Эльман оглу – 20 сентября того же года в результате обстрела, который велся в направлении Агдеринского района.

Правопреемница потерпевшего Фарзалиева Самира Вагиф оглу – Фарзалиева Сияфер Али гызы отметила, что ее ребенок погиб 27 сентября 2020 года, а Исмаилов Мирмехди Исмаил оглу, правопреемник потерпевшего Исмаилова Миррагима Мирмехди оглу, сообщил, что его ребенок погиб 2 октября того же года в направлении села Суговушан Тертерского района.

В показаниях потерпевшего Тевона Тагиева отмечается, что 16 февраля 1992 года во время атаки вооруженных сил Армении на село Гарадаглы Ходжавендского района его, других жителей села и военнослужащих взяли в заложники и плен. Армянские военные увезли их в направлении Ханкенди. Он опознал Камо, Самвела и Або. По дороге армянские военные убили Шахмурада Гусейнова, Габиба Гусейнова и Захида Халилова. После удержания в Ханкенди Вартан Балаян доставил его вместе с 12 другими пленными в Ходжавенд, где они находились до дня обмена. Во время пребывания в Ходжавенде армянские военные подвергали их пыткам. Его сын – Тельман Тагиев был убит армянскими военными в селе Гарадаглы, и забрать его тело так и не удалось.

В показаниях Ильясова Бабека Гасан оглу сообщается, что 31 марта 1993 года в местности под названием Туннель в Кяльбаджарском районе он был взят в заложники военнослужащими армии Армении и содержался в Ханкендинской детской городской больнице. Затем 13 июня того же года был освобожден из заложников. Несмотря на ранение в правый глаз при захвате в заложники, медицинская помощь ему не была оказана, в результате чего он ослеп на один глаз. Тогда же были жестоко убиты его дед Аслан Мирзоев и мать Афет Мирзоева.

Потерпевший Байрамов Фаик Салим оглу в своих показаниях рассказал, что 16 июня 1993 года на берегу озера близ села Етим Джинли Агдамского района он и еще 12 человек были взяты в плен армянскими военнослужащими. Сначала около недели их держали в Агдамском районе, затем перевели в Шушинскую тюрьму, где подвергали жестоким пыткам. Армянские военные зверски избивали его кулаками, ногами и деревянными палками, в результате чего сломали ему нос и выбили зубы. Пленникам не давали ни пищи, ни воды.

В оглашенных показаниях Исмаилова Асифа Сакит оглу отмечается, что 19 апреля 1994 года он был взят в плен армянскими военнослужащими в направлении села Илхычылар Агдамского района. Потом его уложили на танк и увезли в неизвестном направлении. Когда броня танка покрылась его кровью, армянские солдаты стали избивать его и подвергать пыткам. Кроме того, они сломали ему нос прикладом. Исмаилова и других пленных доставили в Шушинскую тюрьму, где с конца 1994 до начала 1995 года их держали в холодных, темных камерах. Все это время армянские надзиратели систематически избивали их и подвергали жестоким истязаниям. Потерпевший помнит имена некоторых надзирателей — Артур, Манвел, Самвел, Ваня и Жирик.

Потерпевший Алиев Шовги Хагани оглу в своих показаниях сообщил, что во время нападения армянских вооруженных формирований на Агдамский район были убиты его брат — Ниджат Алиев и дед по матери — Октай Алиев. Сам потерпевший и его отец Хагани Алиев, мать Кёнуль Алиева и бабушка Занифа Алиева были захвачены в плен в раненом состоянии. После пленения он был доставлен в Ханкендинскую детскую городскую больницу, где армянские врачи, вместо оказания медицинской помощи, удалили плечевую кость вместе с мышечной тканью якобы для трансплантации. В результате Ш.Алиев стал инвалидом на всю жизнь.

Гаджиев Эльман Гахраман оглу в своих показаниях отметил, что 25 сентября 1993 года он был взят в плен армянскими военнослужащими близ горы Муров, где его сразу же жестоко избили. Затем на грузовике отвезли в село Яншаг Кяльбаджарского района, подвергли допросу, а потом, не получив желаемых ответов, избили до потери сознания. Спустя некоторое время содержания в плену на территории воинской части Э.Гаджиев был перевезен в Агдеринский район и помещен в подвал дома некоего армянина по имени Яша. Там его тоже подвергали жестоким пыткам. Примерно в апреле 1994 года его вместе с несколькими другими азербайджанскими пленными перевезли в Шушинскую тюрьму, где продолжали систематически избивать и подвергать пыткам.

В июле 1994 года его вместе с несколькими азербайджанскими пленными, имена которых он не помнит, перевезли в город Ханкенди, где он находился примерно до октября того же года. После этого его отправили в село Агбулаг Ходжавендского района, где до декабря 1995 года его удерживали в доме неизвестного армянина со связанными руками и ногами.

В конце 1995 года его вновь перевезли в Шушинскую тюрьму, а в марте 1996 года — в следственный изолятор строгого режима в Ханкенди.

За время пребывания в селе Агбулаг, вместе с другими азербайджанскими пленными, имена которых он не помнит, его принуждали строить дом для Самвела Бабаяна и его брата Каро Бабаяна.

В плену его постоянно избивали и пытали лица по именам Людвиг по прозвищу Лёва или Лёша, Маис, Андрей, Карен, Вова и Гарик.

Керимов Тебриз Аждар оглу, Сафарли Вюсал Мирзали оглу и другие в своих показаниях сообщили, что получили ранения в июле 2020 года во время Товузских боев, в которых также погибли Национальные герои Азербайджана — генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев.

После этого на судебном заседании были исследованы доказательства, представленные стороной защиты.

Часть документов была предоставлена адвокатами, защищающими права обвиняемого Араика Арутюняна — Джавидом Рзазаде и Анаром Мамедовым. К этим документам относились копии свидетельства о рождении и паспорта гражданина Республики Армения на имя Араика Арутюняна, а также справка о его образовании.

Кроме того, по ходатайству стороны защиты были оглашены приобщенные к материалам уголовного дела протокол следственного эксперимента и статья, опубликованная на официальном сайте Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ.

В справке указывается, что Араик Арутюнян в 1990 году поступил на дневное отделение факультета плановой экономики Иреванского института народного хозяйства – ныне Армянский государственный экономический университет. В 1993 году был отчислен из института в связи с переводом в «университет», расположенный в Ханкенди.

Отвечая на вопрос своего адвоката по поводу изученной в суде копии паспорта Араика Арутюняна, обвиняемый заявил, что проживавшим на «территории» незаконного образования выдавались армянские паспорта с кодом «070». Отличие этих паспортов от паспортов, выдаваемых гражданам Республики Армения, заключалось в том, что лица с указанным кодом паспорта не могли участвовать в выборах и голосовании, проводимых в Армении. Тем не менее любой обладатель паспорта с кодом «070» имел право путешествовать по зарубежным странам в туристических, образовательных, медицинских и других целях, как гражданин Армении.

На вопрос государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева в связи с тем, что в свидетельстве о рождении в качестве места рождения обвиняемого указан город Ханкенди Азербайджанской ССР, а в паспорте – Армянская ССР: «Не означает ли это, что Армения считает Карабах своей территорией», обвиняемый уклонился от ответа, заявив, что никогда не обсуждал этот вопрос с соответствующими органами Армении и что этот вопрос никогда не был предметом обсуждения.

Напомнив, что обвиняемый Араик Арутюнян не является рядовым человеком, государственный обвинитель заявил, что тот не дал конкретного ответа на вопрос по существу, и добавил: «Если вы не хотите отвечать, это ваше право».

Судебный процесс продолжится 30 октября.