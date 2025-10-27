Президент Ильхам Алиев в понедельник, 27 октября, подписал распоряжения о смене послов Азербайджана в ряде стран.

Так глава государства отозвал Мамеда Афиг оглу Талыбова с должности посла Азербайджана в Мексике, а также в Гондурасе, Колумбии, Коста-Рике, Гватемале, Панаме и Перу. Другим распоряжением главы государства, Сеймур Габиб оглу Фаталиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Мексике.

Гюрсель Гудрат оглу Исмаилзаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Японии. На эту должность назначен Фарид Юнис оглу Талыбов.

Ильхам Алиев также сменил послов в Саудовской Аравии и Иордании. Согласно распоряжению главы государства, Эльдар Надир оглу Салимов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Иорданском Хашимитском Королевстве и назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Ираке.

Шахин Шакир оглу Абдуллаев отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Саудовской Аравии, а также в Бахрейне, и постоянного представителя Азербайджана при Организации исламского сотрудничества и назначен послом Азербайджана в Иордании. А на должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Саудовской Аравии назначен Муталлим Сабир оглу Мирзоев назначен.