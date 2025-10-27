Общество в Армении по-разному реагирует на реализацию проектов в рамках мирной повестки с Азербайджаном, но в целом отклики позитивные, от ереванцев мы не увидели какого-то негатива в нашу сторону. Об этом в беседе с Minval Politika рассказала директор Гражданской платформы мира Диляра Эфендиева, которая поделилась с нашей редакцией впечатлениями от поездки в армянскую столицу на минувшей неделе.

Напомним, что 21-22 октября в Ереване при содействии правительств Азербайджана и Армении состоялся круглый стол по вопросам продвигаемой мирной повестки и реализации мер по укреплению доверия между общественностью обеих республик с участием представителей гражданского и экспертного сообщества.

«Конечно, это была не первая моя встреча в таком формате с армянскими коллегами. Мы очень много реализовали различных проектов, в том числе по линии миротворчества, но в формате, который был поддержан на государственном уровне, впервые. Именно поэтому вся наша деятельность внушает уверенность в реальности данного мирного замысла, и в том, что он будет реализован до конца», — сказала активист.

По словам собеседницы, атмосфера во время встречи в Ереване была очень позитивная: «Со стороны Армении были представлены люди, которые тоже прошли определенный долгий путь к миротворчеству, понимающие необходимость восстановления связи между народами, мирного сосуществования, добрососедства, которые не представляются возможными без контактов между людьми. А наша встреча была организована как раз в направлении сотрудничества между людьми».

«Надо сказать, что общество реагирует по-разному. Но есть очень много людей, которые понимают необходимость этого процесса, что невозможно движение вперед без диалога, что для армян единственная возможность выйти из состояния изоляции — это нормализация отношений с Баку», — добавила Эфендиева.

В этой связи она указала на то, что в Армении общество достаточно сильно разделено: «У команды Никола Пашиняна, политики, которую он проводит, очень много противников — диаспоральные структуры, внутренняя оппозиция, так называемый карабахский клан, представители Армянской апостольской церкви. Эти силы не согласны с такой постановкой вопроса, они все еще полны реваншистских настроений и противятся миру».

«Правительство Пашиняна нацелено на мирное урегулирование. Считаю, что Пашинян — один из очень гибких политиков, который вовремя понял необходимость принятия реальности и максимального получения выгоды для Армении из ситуации», — сказала она.

Эксперт также рассказала о реакции ереванцев на прибытие граждан Азербайджана в аэропорт Звартноц: «Да, люди, конечно, были удивлены, увидев азербайджанский самолет. И когда мы гуляли по Еревану, по взглядам некоторых было понятно, что они понимают, кто мы. Но никакой отрицательной реакции при этом не было, абсолютно ничего негативного мы не заметили. Считаю, что это нормальная реакция. Тем более что речь идет о Кавказе. Кроме того, это нормально с точки зрения политики».

«Правда, накануне нашего приезда в Ереван, Sputnik Армения слил информацию о нашем пребывании в отеле. Наверное, это было сделано в расчете на то, что это вызовет какие-то беспорядки, протесты, возмущение, но ничего такого не случилось, все прошло тихо-спокойно», — добавила Эфендиева.

При этом эксперт подчеркнула, что радикальные группы в Армении очень сильно активизировались после поездки: «Они стали выступать не столько против самой мирной повестки, а против меня лично. Говорили, что такие люди, как я, не могут вести переговоры, они говорили совершенно не соответствующие истине вещи обо мне. Сделали меня чуть не инициатором так называемой блокады Лачынского коридора, что якобы по моей вине от голода умирали дети и старики. А моей задачей тогда было договориться с миротворцами РФ о том, чтобы наших экологов пропустили на меднорудные месторождения на территории Карабаха. Но поскольку договориться не получилось, началась акция. Все мои выступления сводились к интересам Азербайджана, отстаиванию территориальной целостности страны, а также, конечно, охране экологии и защите природных запасов Азербайджана».

После этого, поделилась Эфендиева, она создала «горячую линию», на которую поступали обращения от армян Карабаха.

«И в рамках этого проекта я решила множество вопросов, которые беспокоили этих людей. Эти моменты касались проезда машин скорой помощи, вопросов пропавших без вести. Некоторые из них даже разоткровенничались относительно коррупции среди миротворцев и так называемых полиции и армии, а также касательно распределения гуманитарной помощи. А ведь то, что было сделано на Лачинской дороге, было направлено на защиту также и интересов армян Карабаха. И мне перед собой не стыдно, я честна и искренна в своих намерениях», — отметила глава гражданской платформы.

Продолжая тему ереванской встречи, она рассказала, что несколько дней назад ей поступил телефонный звонок от очень влиятельной фигуры в армянской диаспоре в России, имя которой она не стала называть.

«Этот человек высказал свою поддержу мирному процессу и сказал, что давно ждал таких шагов и очень рад тому, что два государства пришли к такому формату общения. Подобная реакция — очень хороший знак. По тому, кто негативно настроен в отношении наших инициатив и нашей делегации, мы понимаем, какие силы задействованы в срыве этого процесса. И они себя изобличили, чему мы даже рады, поскольку уже знаем их в лицо, можно сказать», — сказала она.

Эксперт убеждена в важности организации подобных систематических встреч, а также в том, чтобы они дополнялись другими участниками и конкретными проектами в сфере гуманитарного сотрудничества, информирования общественности.

«Тут поле для работы довольно обширное», — добавила она.

Комментируя реакцию армянской стороны на решение Азербайджана отменить запрет на грузоперевозки в Армению через азербайджанскую территорию, Эфендиева сказала: «Это было настолько символично, ведь данная информация появилась как раз на тот момент, когда мы находились в Ереване. Это свидетельство того, что Баку не только говорит о мире, но и действует в этом направлении. И понятное дело, что данная информация была воспринята с большим воодушевлением, они понимают, что для них это возможность уйти от изоляции. В целом, у них присутствует большая надежда на то, что за этим решением будут осуществлены ещё какие-то практические меры».

«Кроме того, все эти события положительно отразятся на армяно-турецких контактах. Турция неоднократно говорила, что главным условием нормализации отношений с Арменией для нее является налаживание связей Армении с Азербайджаном. Поэтому осуществляемые меры становятся благоприятным фоном для армяно-турецкого диалога. Заключение мирного договора между Баку и Ереваном, установление прочных логистических, экономических, гуманитарных и дипломатических связей станут невероятным прорывом для нашего региона в целом. Уверена, что и Армения, и другие страны это понимают и принимают, в том числе и Россия, которая обязана воспринимать эти процессы как суверенное право наших стран жить в мире и согласии», — заключила Эфендиева.