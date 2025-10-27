Значение визита Ильхама Алиева в Казахстан, узбекское золото, европейские санкции, инновации, взрыв «неизвестного» беспилотника и другое из жизни республик ЦА – в нашем обзоре.

Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан стал ключевым событием прошлой недели не только для РК – его широко осветили центрально-азиатские СМИ. Если коротко суммировать значимость визита Алиева, акцент сделан на изменении расклада сил в регионе, развитии Среднего коридора, укреплении логистических цепочек.

Подчеркивается, что по итогам визита между РК и АР было подписано 15 документов, касающихся, в частности, расширения сторонами сотрудничества в энергетике, сферах транспорта, цифровизация, искусственного интеллекта, промышленной безопасности; прочих.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал визит Алиева «критически важным событием». А эксперты отмечают, что ожидают от него, в ближайшее время, системной реализации договоренностей сторон и «реального наполнения» стратегического партнерства между ними.

Они также прогнозируют многократное увеличение грузопотока, улучшение качества перевозок и их надежности. Особый акцент, в этой связи, сделан на развитии Среднего коридора как стратегической альтернативы северным и южным транспортным направлениям.

Кроме того, подчеркивается, что визит Алиева в Казахстан усиливает интеграцию в рамках Организации тюркских государств, их партнерство, что, в свою очередь, служит утверждению ОТГ в качестве не формального, а дееспособного блока, формирующего собственную повестку в Евразии.

Особое внимание экспертного сообщества и СМИ Центральной Азии сфокусировано также на договоренности АР и РК увеличить транзит нефти по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан (Турция) с выходом на европейские рынки; на проекте прокладки глубоководного электрического кабеля по дну Каспийского моря; ускорении проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи через Каспий.

Несколько банков республик Центральной Азии попали под новые санкции Евросоюза, введенные против России в рамках 19-го пакета. Они коснулись и «дочки» российского банка «ВТБ» в Казахстане. Ограничительные меры против него начнут действовать 2 декабря 2025 года.

Как пишет Курсив.kz, ранее три других казахстанских банка, принадлежавших российским акционерам, — «Сбербанк Казахстан», «Альфа Банк» и Home Credit Bank — также столкнулись со сложностями. Первый был выкуплен холдингом «Байтерек» и переименован в Bereke Bank, а позже продан катарскому Lesha Bank. Покупателем второго стал «Банк ЦентрКредит», а 75% акций Home Credit приобрели топ-менеджеры международной инвестиционно-финансовой корпорации PPF.

Новые санкции ЕС затронули и другие банки Центральной Азии, в частности, киргизские «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк»; таджикистанские «Душанбе Сити банк», «Спитамен» и «Коммерцбанк Таджикистана». Для них ограничения вступают в силу 12 ноября.

Казахстан

В Костанайской области начал работу новый завод Kia Qazaqstan – это первое предприятие полного цикла южно-корейского бренда за пределами этой страны, а также и один из крупнейших инвестиционных проектов в истории казахстанского машиностроения. Как сообщает Zakon.kz., в режиме телемоста в церемонии открытия участие принял президент Токаев.

Открытие автозавода Kia в Костанае стало маркером перемен в казахстанской промышленной политике, отмечает директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев. Если раньше индустриальные проекты держались на господдержке и квазигосструктурах, то теперь ключевым источником развития становятся прямые иностранные инвестиции.

Из общего объема инвестиций, а это 131,5 млрд тенге, почти 90% вложила сама Kia Corporation. Государство взяло на себя только инфраструктурную поддержку: дороги, инженерные сети и подъездные пути. Уточняется, что речь идет не о расширении сборки, а о передаче технологий, инженерных компетенций и корпоративных стандартов.

С промышленной точки зрения, завод задает новый стандарт локализации – производство полного цикла, от мелкоузловой сборки до сварки и окраски кузова. Это может стать началом формирования сети отечественных поставщиков, способных работать по международным стандартам. Следующий шаг – экспорт автомобилей, произведенных в Казахстане: заявленная мощность завода – 70 тыс. единиц продукции в год.

Республика запускает строительство крупнейшего, в Центральной Азии, «зеленого» металлургического завода: предприятие будет производить горячебрикетированное железо со снижением вредных выбросов более чем на 50 %.

Компания Eurasian Resources Group (ERG) подписала контракт с австрийским Primetals Technologies и американским Midrex Technologies на детальный инжиниринг, поставку оборудования и запуск завода по технологии нового поколения MIDREX Flex.

Плановая мощность предприятия — 2 млн тонн готовой продукции в год. На нем, вместо кокса, станут использовать природный газ. Объем инвестиций в производство оценивается минимум в 1,3 млрд долларов. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2029 году. Он представляет собой часть стратегии Казахстана по развитию промышленности нового поколения и внедрению «зеленых» технологий.

Trans.ru информирует об открытии, после масштабной реконструкции, автомобильной дороги «Калбатау-Майкапчагай». Она ведет к границе с Китаем и является частью международной трассы «Омск-Майкапчагай»; соединяет между собой Китай, Казахстан и Россию; входит в транспортный коридор «Европа – Западный Китай». Благодаря проведенным работам значительно увеличилась пропускная способность дороги, что позволит нарастить грузооборот как непосредственно между тремя странами, так и в рамках торговли Китая и Европы.

Отмечается, что участок имеет стратегическое значение не только для Казахстана, но в целом для региона и евразийской торговли. В национальной компании «ҚазАвтоЖол» уточнили, что работы по реконструкции выполнены на всем участке «Калбатау-Майкапчагай» протяженностью 415 км.

Eurasia Today сообщает, что «В Казахстане упал украинский беспилотник, оснащенный боевым зарядом». Произошло это утром 23 октября, в открытой местности, вдали от населенного пункта. Никто не пострадал. На месте падения образовалась большая воронка от взрыва. Минобороны РК подтвердило факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения в приграничном Бурлинском районе на западе страны.

На обломках дрона обнаружили надпись на украинском языке: «Не трогать, движущаяся часть». Фрагменты БПЛА похожи на украинский дрон-камикадзе, пишет издание. В оборонном ведомстве сообщили: «Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты». О каких именно партнерах идет речь, не уточняется.

Узбекистан

Республика и Евросоюз подписали в Брюсселе Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), информирует пресс-служба Европейской комиссии. На церемонии присутствовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сообщается, что документ формирует новую правовую основу для укрепления политического диалога и расширения сотрудничества в торговле и инвестициях, устойчивом развитии и взаимосвязанности, интеллектуальной собственности, инновациях, образовании, экологии и изменении климата, а также верховенстве закона, правах человека и гражданском обществе. Он усиливает взаимодействие в сфере внешней политики и безопасности, включая предотвращение конфликтов и управление кризисами, кибербезопасность и региональную стабильность; открывает возможности для сотрудничества в новых сферах, в том числе, в области критически важных сырьевых материалов; способствует укреплению региональной взаимосвязанности, включая проект Транскаспийского транспортного коридора.

Узбекистан и ЕС также объявили о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок услуг и товаров. «Это важный этап в процессе присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации (ВТО). Он подчеркивает политическую поддержку ЕС вступления Узбекистана в ВТО», — отмечается в сообщении.

«Газета.uz» со ссылкой на данные Национального статистического комитета сообщает, что за первые 9 месяцев текущего года Узбекистан продал за рубеж золота на рекордные 9,8 млрд долларов, что на 70,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Отмечается также, что если учитывать статистику с января по сентябрь, то на продажу золота за границу приходится свыше 37% от общего объема экспортных сделок Узбекистана.

При этом большое влияние на достижение нового рекорда оказала динамика мировых цен. 16 октября впервые в истории стоимость золота едва не достигла 4400 долларов за тройскую унцию. Затем она понизилась на несколько процентов в рамках коррекции. По состоянию на 22 октября Нью-Йоркская товарная биржа продавала золото по 4114 долларов за унцию. Многие аналитики и экономисты уверены, что к концу текущего года цена драгоценного металла установит новый максимум и пробьет отметку 4500 долларов.

Статкомитет также подвел итоги внешнеторгового оборота Узбекистана за январь — сентября текущего года: он составил почти 69 млрд долларов, увеличившись, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, на 23% (11,1 млрд долларов).

За отчетный период экспорт товаров и услуг из Узбекистана достиг 26,6 млрд (вырос на треть по сравнению с показателями первых трех кварталов 2024-го). Вместе с тем, на 15,6% увеличился объем импорта (до 33,1 млрд долларов), и отрицательное сальдо во внешнеторговом обороте страны сохранилось на уровне 6,4 млрд в валюте США.

Торговые сделки Узбекистана за отчетный период осуществлены с 206 странами: лидируют Китай и Россия (19% и 15,7% соответственно). В денежном выражении объем операций с КНР достиг 11,4 млрд долларов, с РФ — 9,4 млрд.

На долю Казахстана пришлось 3,4 млрд; Турция — 2,1 млрд; Южной Кореи — 1,3 млрд; Афганистана — 1,15 млрд; Франции — 1,1 млрд. Основная номенклатура узбекского экспорта – золото, услуги, промышленные товары.

За отчетный период Узбекистан наиболее активно закупал за границей машины и транспортное оборудование; промышленные товары; продукцию химии. Основными импортерами для него стали Китай (10 млрд в денежном выражении); Россия (6,1 млрд); Казахстан (2,4 млрд долларов).

Кыргызстан

Республика приступила к реализации крупномасштабного проекта – в городе Токмок Чуйской области на семи гектарах создается первый, в Центральной Азии, инновационный технопарк. В нем разместятся стартапы, производственные компании и исследовательские лаборатории.

По данным Eurasia Today, министерство цифрового развития и инноваций КР и инвестиционный фонд Central Asia Capital подписали документ о совместной разработке площадки развития технологий по модели государство + частный капитал.

По словам основателя Central Asia Capital Антона Собина, «Мы рассматриваем этот проект как стратегическую инвестицию в будущее технологической индустрии Кыргызстана… для нас важно развивать инженерную школу, чтобы инновации рождались здесь, внутри страны».

Помимо автомобилестроения, планируется также выпуск рентген-оборудования, роботов и других продуктов передовых технологий.

Министр цифрового развития КР Азамат Жамангулов отмечает: «Создание технохаба в Токмоке станет центром притяжения для растущих компаний. Мы создаем площадку, которая поможет удерживать устойчивые темпы роста ВВП за счет развития производств и создания новых рабочих мест».

Издание уточняет, что именно данный проект может дать Кыргызстану: инвестиции в высокотехнологичный сектор; рост экспорта и технологической продукции; новые рабочие места и обучение специалистов; усиление роли республики как регионального центра для стартапов; интеграцию в стратегию цифрового развития страны с перспективой открытия аналогичных технопарков в других регионах с акцентом на IT, электронику и прикладные технологии.

Таджикистан

Международный валютный фонд (МВФ) обновил рейтинг стран и территорий мира по уровню ВВП на душу населения в номинальном выражении – Таджикистан занял в нем последнее место среди государств постсоветского пространства, и 167-ю позицию среди 195 стран и территорий мира – между Непалом и Угандой. ВВП РТ на душу населения составил 1430 долларов. В рейтинге, в контексте постсоветских государств, лидируют Эстония — 32 760 долларов, Литва — 30 840 долларов, Латвия — 24 370.

ВВП на душу населения — это показатель уровня экономической активности и качества жизни в отдельных странах и регионах за определенный период.

Eurasia Today информирует о планах по созданию Таджикистаном и южно-корейской технологической компанией GB Innovation (GBI) стратегической цепочки поставок вольфрама, добытого на месторождении «Майхур» в РТ. Предусмотрена разработка соответствующего месторождения и добыча стратегически важного металла с созданием полного цикла переработки — до выпуска готовых высокотехнологичных компонентов.

Проект поддержан государственной компанией TALCO Group, которая уже участвует в нескольких стратегических промышленных инициативах, включая алюминиевую, химическую и энергетическую отрасли.

Вольфрам — стратегический дефицитный металл XXI века, применяемый в производстве микроэлектроники, оборонных систем, высокотемпературных сплавов, аккумуляторов и полупроводниковых компонентов. Ожидается, что спрос на него к 2030 году вырастет более чем на 50 % — в основном, за счет развивающихся сегментов — от электромобилей до военной электроники. Южная Корея, будучи одним из мировых лидеров в производстве микросхем, дисплеев и литиевых аккумуляторов, стремится диверсифицировать поставки критически важных минералов, сокращая зависимость от китайского рынка.

Таджикистан, в свою очередь, располагает значительными запасами вольфрама и молибдена — особенно в районах Майхура и Адырасмана, где рудники были открыты еще в советский период, но находятся в частично законсервированном состоянии.

Министр промышленности и новых технологий РТ Шерали Кабир отметил, что проект станет примером высокотехнологичной кооперации между Центральной и Восточной Азией, а также позволит стране выйти на новый уровень промышленного развития.

По предварительным расчетам, в ближайшие 3–4 года совместное предприятие TALCO–GBI выйдет на объем производства порядка 4 тыс. тонн вольфрамового концентрата в год с последующей переработкой в карбид вольфрама — материала, применяемого в микроэлектронике, энергетике и медицине. Часть готовой продукции будет экспортироваться в Южную Корею, а часть останется в Таджикистане для развития внутренней индустрии инструментов, сплавов и электромеханических компонентов.

Эксперты отмечают, что проект Майхура может стать одним из крупнейших источников вольфрама в Евразии, а участие Южной Кореи — важным сигналом для диверсификации инвестиционных потоков в Центральную Азию, где долгое время доминировали Китай и Россия.

Туркменистан

Национальный лидер республики Гурбангулы Бердымухамедов официально открыл строительство нового участка газопровода, соединяющего туркменский город Серхетабат с провинцией Герат в Афганистане. Консультантом проекта выступает американская компания Bownstein.

Газопровод «Серхетабат – Герат» — часть международного проекта ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия). Строительство 153-километрового участка газопровода в Афганистане получило название «Светлый путь Аркадага» и ведется под личным патронажем Гурбангулы Бердымухамедова.

После завершения строительства Туркменистан сможет экспортировать 33 миллиарда кубометров газа в год. Афганистан, по предварительным данным, получит от транзита более 1 млрд долларов.