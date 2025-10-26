Украина сможет вести боевые действия ещё два–три года, но надеется, что конфликт не затянется на десятилетие, сообщил украинский президент Владимир Зеленский польскому премьер-министру Дональду Туску, который привел эти слова в интервью The Sunday Times.

«У меня нет сомнений, что Украина выживет как независимое государство. Сейчас главный вопрос в том, сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но что Украина готова сражаться еще два–три года», — сказал Туск.

По его мнению, мирное соглашение с Владимиром Путиным не будет долговечным и будет означать «перманентную вечную войну», пока ситуация в России не изменится.