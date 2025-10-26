Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на текущий момент Иран не обладает ядерным оружием. Об этом сообщает ISNA.

Однако, по его словам, если Тегеран пожелает, он сможет восстановить свой ядерный потенциал. Гросси отметил, что МАГАТЭ стремится восстановить сотрудничество с Ираном и разработать ключевые элементы нового соглашения.

Он также подчеркнул, что Агентство не имеет доступа в Израиль, так как страна сохраняет «ядерную неопределённость», считая это необходимым для обеспечения собственной безопасности.