Почти половина жителей США — 46% — признаются, что чувствуют себя чужими в собственной стране. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого Институтом изучения общественных религий (PRRI), в котором участвовали 5543 совершеннолетних американца.

Результаты опроса показали глубокий социальный разлом, где уровень отчуждения существенно зависит от политических взглядов и этнической принадлежности.

Среди сторонников Демократической партии чувство отчуждения испытывают 59%, тогда как среди республиканцев — лишь 30%. Этнический срез демонстрирует аналогичные различия: 56% латиноамериканцев, 53% темнокожих и около 50% представителей азиатских и тихоокеанских сообществ заявили, что не ощущают себя «дома» в США.

Основными причинами участники опроса назвали социально-политические изменения последних лет: сокращение программ медицинского обслуживания (60%), уменьшение финансирования образования и научных исследований (55%), введение торговых пошлин (54%) и рост расходов на рейды против иммигрантов (52%).

Эксперты PRRI отмечают, что эти тенденции отражают не только политическую поляризацию, но и кризис доверия внутри американского общества.