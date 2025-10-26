Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», что Россия не оставит без ответа попытки конфисковать её активы.

По словам Пескова, на Западе понимают, что любые подобные действия вызовут реакцию Москвы. «Мы не оставим подобные действия без ответа и будем преследовать их, используя все доступные юридические инструменты — как национальные, так и международные», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что Россия будет действовать по закону против тех, кто причастен к принятию соответствующих незаконных решений.