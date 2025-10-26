Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не могут встречаться «просто ради встречи», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, обе стороны считают необходимым тщательную подготовку будущего саммита. «Требуется действительно проделать большую домашнюю работу перед тем, как будет создана основа для новой встречи», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что лидеры поручили министрам иностранных дел — Сергею Лаврову и Марко Рубио — заняться организацией и содержательной подготовкой возможных переговоров.