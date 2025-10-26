Президент России Владимир Путин посетил пункт управления объединённой группировки войск, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, президент РФ провёл совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими, задействованными в зоне боевых действий. Они доложили о ситуации на линии соприкосновения.



Отдельный доклад касался купянского и красноармейского направлений: по данным Пескова, в окружении там якобы находятся около 10,5 тыс. украинских военных.

Путин, в частности, поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ для минимизации человеческих жертв. Он отметил, что это необходимо для минимизации человеческих жертв. Президент также добавил, что армия России всегда относилась к противнику с милосердием, нужно исходить из этого.



Полное видео совещания: