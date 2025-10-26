Премьеры Камбоджи Хун Манет и Таиланда Анутин Чарнвиракул подписали мирное соглашение на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, Малайзия. Церемония состоялась в присутствии президента США Дональда Трампа, сообщает Thmey Thmey.

По словам Трампа, в рамках соглашения будут освобождены 18 камбоджийских военнопленных. Подписание документа знаменует собой важный шаг в укреплении мира и сотрудничества между странами региона.

Соглашение основано на перемирии, достигнутом три месяца назад после того, как американский лидер позвонил руководителям двух стран и призвал их прекратить военные действия, пригрозив приостановкой торговых соглашений с США

Следует отметить, что ранее гендиректор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун заявил, что стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию, которая должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта.