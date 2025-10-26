Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв в эфире телеканала «Россия 1» сделал заявление с призывом «стереть с лица земли» города Украины.

«На войне побеждают не «такие и такие», а яростные. Яростные, ломающие волю к сопротивлению. Поэтому повторю: мы начнет все выносить к чертям, не будет жизни ни в Харькове, ни в Полтаве, ни в Николаеве, ни в Одессе. Не будет этих городов, не будет Киева, если мирные жители не осознают, что их избрали как расходный материал, и не скинут свою власть», — заявил он.

«А нет сил, хотя бы уйдите из тех городов. Поймите, что вас используют как живой щит. Нет сил уйти – извините.

Напомню вам судьбу Содома и Гоморры. Там, наверняка, тоже были жители, которые просто не могли уйти и вынуждены были жить как все», — добавил Соловьев.