Плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в Telegram.

По его словам, в случае повторного удара плотина может разрушиться, что приведет к подтоплению жилья примерно 1 000 человек. Опасность распространяется на пойму реки с территории Харьковской области и несколько улиц населённых пунктов Белгородской области.

В связи с этим власти объявили эвакуацию жителей, оказавшихся в зоне риска. Гражданам рекомендовано временно разместиться в специально подготовленных пунктах.

Губернатор подчеркнул, что меры безопасности направлены на предотвращение возможной катастрофы и обеспечение безопасности жителей региона.