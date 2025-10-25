Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД пресекли деятельность пяти преступных групп, занимавшихся покупкой и перепродажей банковских карт для использования в онлайн-азартных и букмекерских платформах.

В ходе операции задержаны 12 человек. Выяснилось, что они приобретали карты у граждан за вознаграждение и затем передавали их зарубежным злоумышленникам, в основном через Telegram. Эти карты использовались для незаконных онлайн-транзакций. Выявлено более 2 000 банковских карт, вовлеченных в преступную деятельность.

Отмечается, что часть владельцев карт не знала об их дальнейшем использовании. Следственные мероприятия по делу продолжаются.