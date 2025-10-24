Узбекистан и Европейский союз заключили Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве. Подписи под документом поставили министр иностранных дел Бахтиёр Саидов и Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Церемония прошла в штаб-квартире Европейского совета в Брюсселе в присутствии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и лидеров Евросоюза.

Мирзиёев прибыл в Брюссель 24 октября для переговоров с Антониу Коштой, Урсулой фон дер Ляйен и Королём Бельгии Филиппом. Новый договор закрепляет стратегическое сотрудничество между Узбекистаном и ЕС, о котором глава государства ранее договаривался с Шарлем Мишелем.