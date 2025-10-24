Прямое боестолкновение между Соединенными Штатами и Китаем становится более вероятным, если не будут срочно налажены надежные каналы связи между военными двух стран. К такому выводу пришли эксперты, комментируя ситуацию в статье на страницах газеты The New York Times.

Авторы публикации — бывший помощник министра обороны США по вопросам национальной и глобальной безопасности Эрик Розенбак и научный сотрудник Гарвардского Белферовского центра Крис Ли — проанализировали инциденты последних лет с участием американских и союзнических военных в регионе Тайваня. Речь идет как о воздушных, так и морских взаимодействиях, включая опасные сближения и перехваты боевых самолетов, число которых, по их данным, продолжает расти.

«Опасность того, что один из подобных инцидентов перерастет в реальный конфликт, как никогда высока», — отмечают эксперты. Они подчеркивают, что в отличие от советско-американской эпохи, сегодня отсутствует надежная система оперативной связи между военными США и Китая, способная своевременно предотвратить непреднамеренный кризис.