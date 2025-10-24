Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё (2012–2024) выпустил мемуары «Kaikki tiet turvaan» («Все дороги к безопасности»), где описал личные эпизоды общения с Владимиром Путиным.

По словам Ниинистё, российский лидер нередко позволял себе язвительные шутки о независимости Финляндии. Так, на Петербургском экономическом форуме 2012 года Путин, разливая редкое вино урожая 1845 года, заметил, что «тогда многое было лучше» — и финский президент воспринял это как намёк на времена, когда страна была под властью царя.

Сомнения вызвали и подарки Путина. Среди них — коллекция писем Маннергейма, союзника нацистской Германии во Второй мировой. Ниинистё признался, что воспринял этот жест как завуалированную угрозу.

Во время звонка в 2022 году о вступлении Финляндии в НАТО Путин назвал это «ошибкой» и посоветовал «сохранить хоть немного независимости». На ответ Ниинистё, что генералов он будет назначать сам, Путин лишь рассмеялся.

«Он ловко вернулся к теме суверенитета: «Надеюсь, вы сохраните от него хоть что-то, американцы ведь возьмут военное командование». Я ответил, что и впредь буду сам назначать своих генералов. «Ага», — с усмешкой ответил Путин», — пишет Ниинистё.