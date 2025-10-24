Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Кристофер Чиввис в статье для The Guardian заявил, что Украине и Западу следует рассмотреть возможность передачи Донбасса России ради прекращения войны.

По его мнению, санкции и поставки оружия не заставят Москву капитулировать. Даже новые ограничения против «Лукойла» и «Роснефти», поставки F-16 и «Томагавков» не способны изменить ход войны. Россия, пишет эксперт, приспособилась к санкциям, а поддержка Китая снижает их эффект.

Чиввис считает, что идея «военного давления до победы» — иллюзия, а переговоры потребуют уступок. Он признаёт, что передача Донбасса станет «несправедливым исходом» для Украины, но называет это меньшим злом по сравнению с затяжной войной.