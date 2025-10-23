Саммит в Будапеште предложила американская сторона. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с прессой после завершения съезда Русского географического общества.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что инициатива проведения переговоров с США в Будапеште исходила от американской стороны. Глава государства уточнил, что предложение касалось как самой встречи, так и места её проведения, и он согласился с ним, выразив свои соображения.

«Безусловно, такие встречи нужно тщательно готовить. Для меня и для американского президента было бы ошибкой подойти к встрече легко и выйти без ожидаемого результата», — подчеркнул Путин, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа об отмене российско-американских переговоров в Будапеште.

По его словам, «было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки».

