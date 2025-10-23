Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в книге «Мой срок: руководство НАТО в военное время» поделился воспоминаниями о встречах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он описал один из эпизодов, когда встреча с турецким лидером прошла в непринуждённой обстановке: «Я, должно быть, выглядел удивлённым, потому что Эрдоган повторил свой вопрос: «Вы любите кукурузу? Сейчас как раз сезон кукурузы». Я ответил: «Люблю кукурузу». «Тогда будем есть кукурузу», — сказал он, указывая на служащего у двери».

Через несколько минут, вспоминает Столтенберг, им подали поднос с золотисто-жёлтыми початками: «Нас было восемь–десять человек, и все с удовольствием ели кукурузу. Кроме того, нам предложили жареные каштаны».

Столтенберг также упомянул разговор, в котором Эрдоган задал вопрос, почему Турция не может иметь законное основание для присутствия в Сирии, если США могут, отметив, что от террористических атак погибли тысячи турецких граждан.

Отдельную часть книги Столтенберг посвятил беседе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Он рассказал, что во время полёта в Киев Порошенко настаивал на необходимости ускоренного вступления Украины в НАТО и жаловался на отказ США и союзников поставлять вооружения.

«Украина нуждалась в большем количестве оружия и оборудования. Они срочно требовали дроны, противотанковую оборону и системы ПВО. Он благодарил Турцию за поставку Bayraktar, но был недоволен позицией других стран», — пишет Столтенберг.

Бывший генсек добавил, что Порошенко прямо заявил: «Мы не доверяем России. Украина не будет в безопасности, пока не станет членом НАТО».