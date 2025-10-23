Деятельность супруги президента США Дональда Трампа, Мелании Трамп, направленная на возвращение украинских и российских детей в семьи, вызвала неоднозначную реакцию и обеспокоенность в Соединенных Штатах. Как сообщает CNN, некоторые правозащитники и участники гуманитарных программ опасаются, что эта инициатива может «сыграть на руку» президенту России Владимиру Путину.

После того как Мелания Трамп объявила о возвращении восьми украинских детей, ряд сторонников этого процесса выразили тревогу из-за того, как первая леди описывает обстоятельства их нахождения в России. По их мнению, её формулировки «смягчают» восприятие происходящего и могут быть использованы в интересах Москвы.

«После того, как она объявила о возвращении восьми украинских детей в свои семьи, некоторые сторонники возвращения детей, приветствовавшие это событие, также выразили обеспокоенность… опасаясь, что это в конечном итоге будет на руку Путину», — цитирует телеканал участников инициативы.

Ряд правозащитников также отметили, что публичные заявления Мелании Трамп «игнорируют реальное положение дел» и не отражают сложности гуманитарного процесса.