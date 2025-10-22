Согласно октябрьскому отчету StatCounter, структура рынка настольных операционных систем заметно изменилась. Доля Windows 10 снизилась до 33,57%, а Windows 11, вопреки прогнозам, также потеряла позиции — с 49% до 43%, сообщает Хабр.

Главным сюрпризом исследования стало резкое увеличение доли Windows 7, выросшей с 9,61% до 22,86%. Эксперты называют этот скачок статистической аномалией, однако признают, что результат отражает сохраняющееся недоверие пользователей к Windows 11 и отсутствие массового перехода на новую систему.

По мнению аналитиков, многие пользователи остаются на старых версиях Windows из-за проблем совместимости, интерфейсных изменений и нестабильности обновлений.