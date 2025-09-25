Доля операционной системы Windows 7, выпущенной в 2009 году, резко увеличилась в сентябре. Об этом сообщает XDA, проанализировав данные сервиса Statcounter.

В августе доля Windows 7 составляла 3,59%, а в сентябре достигла 5,2%. По сравнению с июльскими показателями это означает рост более чем на 100%.

При этом эксперты не могут назвать точные причины возвращения интереса к более чем 15-летней ОС. Несмотря на это, по оценкам специалистов, миллионы пользователей по всему миру продолжают работать на Windows 7, хотя её доля всё ещё значительно меньше, чем у Windows 10 и 11.