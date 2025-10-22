Послы стран Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на датское председательство в Совете ЕС.

Согласованный послами Евросоюза 19-й пакет санкций против России вступит в силу 23 октября. В настоящее время запущена письменная процедура утверждения санкций в Совете ЕС на министерском уровне.

«Последняя страна ЕС сняла свои возражения против 19-го пакета санкций. Письменная процедура (утверждения санкций в Совете ЕС на министерском уровне) начата. Если возражений не последует, санкции будут утверждены завтра к 08:00 утра (10:00 бак.вр.)», — заявил представитель датского председательства.