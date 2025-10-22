Главное управление дорожной полиции Азербайджана (ГУДП) обратилось к физическим и юридическим лицам, оказывающим услуги пассажирских перевозок автобусами.

На мероприятии, проведённом по инициативе Государственной службы пожарного надзора на тему «Пожарная безопасность на транспорте и в пассажирских перевозках», представитель ГУДП отметил, что технически неисправные транспортные средства представляют повышенный риск возгорания и серьёзную угрозу безопасности дорожного движения.

Он подчеркнул необходимость: содержания автобусов в исправном состоянии; своевременного прохождения техосмотра; запрета на самовольное внесение конструктивных изменений и установку дополнительного оборудования; обязательного оснащения транспортных средств исправными огнетушителями.

Представитель ГУДП также напомнил перевозчикам, что ответственность за безопасность пассажиров является не только моральной, но и юридической обязанностью.