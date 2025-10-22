США столкнутся с трудностями при урегулировании ближневосточного конфликта, особенно в вопросах разоружения ХАМАС и восстановления Газы. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

По его словам, задача Вашингтона — «разоружить ХАМАС и при этом улучшить жизнь жителей Газы, обеспечив безопасность Израиля».

Нетаньяху, в свою очередь, отметил «беспрецедентный уровень» партнерства с США и поблагодарил президента Дональда Трампа за укрепление американо-израильских отношений.