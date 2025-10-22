Президент США Дональд Трамп предоставил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) расширенные полномочия для проведения «агрессивных действий» против правительства Венесуэлы в рамках борьбы с наркоторговлей. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием секретного документа, подписанного американским лидером.

По данным издания, документ фактически санкционирует «активные меры со стороны агентства в отношении правительства Венесуэлы и связанных с ним наркоторговцев». При этом, как уточняет The Washington Post, в нем прямо не содержится указания на свержение президента Николаса Мадуро, однако предусмотренные меры «могут привести к такому результату».

Газета также утверждает, что ЦРУ уже направило в регион дополнительных сотрудников для усиления сбора разведывательных данных и координации действий на месте.