В Баку сотрудники полиции установили, что числившийся пропавшим без вести мужчина был убит.

Как сообщает МВД, 24 декабря 2024 года родственники обратились в полицию по поводу исчезновения Самира Ариф оглу Алиева, 1985 года рождения, проживавшего в поселке Бакиханов Сабунчинского района.

В результате совместных оперативно-следственных мероприятий полиции и прокуратуры выяснилось, что Алиев был убит своей супругой Эльмирой Видади гызы Ибрагимовой, 1986 года рождения, с использованием охотничьего оружия, а тело было захоронено во дворе их дома.

Подозреваемая Ибрагимова задержана и передана следствию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.