После отмены саммита в Будапеште под руководством президента России Владимира Путина прошла плановая тренировка стратегических ядерных сил, в которой приняли участие наземные, морские и авиационные компоненты.

«22 октября у нас плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать», — заявил глава государства, находясь на связи с военными из ситуационного центра в Первом корпусе Кремля.

Как сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, в учениях были задействованы ракетные комплексы «Ярс», атомная подводная лодка «Брянск» и самолеты дальней авиации Ту-95МС.