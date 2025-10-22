Комитет Сената США по международным отношениям в среду рассмотрит три законопроекта, направленных на усиление давления на Россию, сообщает Axios со ссылкой на источники среди конгрессменов. Одобрение комитета необходимо для дальнейшего продвижения инициатив в Сенате.

Первая инициатива предлагает присвоить России статус государства-спонсора терроризма из-за «похищения украинских детей».

Второй законопроект предусматривает экономические санкции против Китая за поддержку России. Третий предлагает использовать замороженные российские активы в США и передавать их Украине каждые 90 дней.

Инициатива о признании России страной-спонсором терроризма была предложена группой сенаторов в сентябре: республиканцем Линдси Грэмом и демократами Ричардом Блюменталем, Эми Клобучар и Кэти Бритт. Грэм утверждает, что такой статус сделает ведение бизнеса с Россией «радиоактивным» для других стран и позволит «активировать» законопроект о «сокрушительных» санкциях, который пока находится в подвешенном состоянии.

Рассмотрение законопроектов совпадает с визитом в Вашингтон генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который встретится с Трампом. Шахин и сенатор Том Тиллис (республиканец от Северной Каролины) также примут Рютте.