Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в будущем через территорию страны будут построены трубопроводы и линии электроснабжения, которые соединят Азербайджан с Нахчываном, а также создадут маршрут Азербайджан–Армения–Турция.

Об этом он заявил выступая на открытии V Тбилисского форума «Шелковый путь».

Также Пашинян заявил, что в ближайшее время возможно открытие границы между Арменией и Турцией.

«Позитивный диалог с Турцией дает надежду, что в ближайшее время можно будет открыть границу», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на V форуме «Шелковый путь» в Тбилиси.

«Политически мы готовы обеспечить железнодорожное сообщение между Турцией и Нахчываном, Турцией и Азербайджаном, но железная дорога нуждается в ремонте и восстановлении. Уверен, что эти технические вопросы будут решены в течение 2-3 лет», — сказал Пашинян.