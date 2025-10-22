Президент США Дональд Трамп стал лауреатом премии «Архитектор мира» за 2025–2026 годы, учреждённой Фондом Ричарда Никсона. Об этом сообщила пресс-служба организации в социальной сети Х.

Как отмечается в заявлении, церемония награждения прошла 21 октября в Овальном кабинете Белого дома. Награду Трампу вручили представители семьи Никсонов.

Во Фонде подчеркнули, что премия присуждена за вклад президента в укрепление мира и продвижение внешнеполитического курса «Америка прежде всего», основанного на личной дипломатии и концепции «мир через силу».