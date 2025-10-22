В результате ночной атаки России по Киевской области погибли четыре человека, среди них двое детей. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, в селе Погребы Броварского района жертвами стали женщина 1987 года рождения, шестимесячный младенец и 12-летняя девочка. Их тела обнаружили спасатели во время ликвидации пожара в частном доме.

Как уточнили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, трагедия произошла на территории Зазимской общины. На месте продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов.

Кроме того, в городе Бровары обломки вызвали пожар в жилом доме, где пострадала 83-летняя женщина. Спасатели эвакуировали её из огня. Также сообщается о возгорании грузовика с прицепом в результате попадания обломков.

08:32 Россияне утром, 22 октября, снова атаковали Киев. В результате дроновой атаки в городе возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие.

Начиная с пяти утра ВС России массированно атакуют украинскую столицу дронами. Последствия фиксируются как минимум в четырех районах — Днепровском, Дарницком и Деснянском и Печерском. В Днепровском районе в результате атаки произошел пожар на уровне 8 и 9 этажей многоэтажки. В Дарницком районе последствия по двум адресам. В частности, пожар в жилой многоэтажке и нежилом здании.

Россия также нанесла удары по энергетической инфраструктуре во многих городах Украины. Удары нанесены по ГЭС и ТЭЦ в Киеве, области, в Полтавской, Одесской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях, по Запорожью. В Измаиле в результате обстрела известно о повреждении энергетической и портовой инфраструктуры.