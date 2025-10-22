Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе повторил достижение, которое ранее удавалось лишь Криштиану Роналду.

В матче девятого тура чемпионата Испании «Реал» одержал минимальную победу над «Хетафе» — 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 80-й минуте забил Мбаппе. Этот гол стал для него уже десятым в текущем сезоне Ла Лиги, помимо двух результативных передач.

Таким образом, француз стал первым игроком «Реала» с сезона 2014/15, которому удалось забить десять и более голов в первых девяти турах чемпионата. В последний раз такого результата добивался Криштиану Роналду, оформивший тогда 17 мячей за аналогичный отрезок.