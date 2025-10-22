Парламент Турции проголосовал за продление мандата вооруженных сил страны на проведение трансграничных операций в Ираке и Сирии на три года, а также на участие в миссии ООН в Ливане на два года.

Соответствующие резолюции в парламент направил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Продление мандата для участия в ливанской миссии поддержали все политические силы.

Что касается мандата для операций в Ираке и Сирии, за него проголосовали четыре парламентские партии, тогда как оппозиционная Народно-республиканская партия и прокурдская Демократическая партия выступили против.