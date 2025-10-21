Украинские беспилотники атаковали электроподстанцию в Брянской области, сообщают СМИ.

По предварительным данным, в результате атаки произошло возгорание на объекте энергетической инфраструктуры. Информации о пострадавших не поступало.

На месте работают экстренные службы, устанавливаются последствия удара и характер повреждений. Официальных комментариев от российских властей на данный момент не поступало.



Позже Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором говорилось, что ВС Украины 21 октября нанесли ракетный удар по Брянскому химическому заводу.

«Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был нанесен в том числе ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую систему противовоздушной обороны. Результаты поражения уточняются», — уточнили в украинском Генштабе.

Украинские военные заявили, что Брянский химический завод — важная составляющая военно-промышленного комплекса России. На предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, в частности, для боеприпасов и ракет, которые применяют для ударов по Украине.