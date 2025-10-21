Евросоюз с начала конфликта потратил на Украину почти €178 млрд, из которых €62,3 млрд направлены на военные нужды. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

«Всего Евросоюз уже предоставил Украине €178 млрд помощи — больше, чем любая другая страна мира», — заявил он. По его словам, €62,3 млрд из этой суммы пошли на военную поддержку Киева, включая поставки вооружений через Европейский фонд мира.

Домбровскис напомнил, что в 2024 году страны «Группы семи» выделили Киеву кредитную линию на €45 млрд (около $50 млрд), источником погашения которой должны стать доходы от реинвестирования замороженных российских активов. Из этой суммы уже потрачено свыше €22 млрд.

В то же время еврокомиссар признал, что Украине необходимо дополнительное финансирование, и призвал ускорить подготовку к экспроприации российских замороженных активов по схеме так называемого «репарационного кредита», которую Еврокомиссия считает «законной».