Ущерб от ограбления Лувра составил 88 миллионов евро. Об этом заявила прокурор Парижа Лора Бекко в эфире радиостанции RTL.

«Сумма впечатляющая, но она никак не сопоставима с ущербом, нанесённым в историческом плане», — подчеркнула она.

По словам Бекко, грабители не смогут получить аналогичную сумму даже в случае переплавки похищенных украшений. В расследовании участвуют около 100 следователей.

Прокурор уточнила, что в музей проникли четверо злоумышленников, однако не исключено, что круг подозреваемых расширится — следствие проверяет версию о возможных сообщниках, помогавших в подготовке преступления.