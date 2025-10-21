Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Республику Казахстан и мнения, озвученные им в рамках этого визита, находятся в центре внимания грузинской прессы.

Информационные порталы interpressnews.ge, sputnik gruzia, Palitranews.ge, qafqazturk.com, 24 news.ge, а также телеканал 1Tv.ge опубликовали материалы на азербайджанском, русском и грузинском языках, сообщает «Азертадж».

В цитате, приведенной из заявления президента Ильхама Алиева для прессы, говорится: «Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. И первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике».

В центре внимания также были взгляды главы нашего государства, связанные с успехами, достигнутыми в рамках реализации проекта Среднего коридора, а также предстоящих планов: «Сегодня нам также была сделана презентация по тому, чего мы достигли в рамках реализации проекта Средний коридор, а также будущих планов. От себя хотел бы добавить, что помимо того, что мы сейчас все планируем и осуществляем, огромный потенциал также представляет проект Зангезурского коридора. На территории Азербайджана все работы по автомобильному и железнодорожному сообщению будут завершены к середине следующего года. На территории других стран, надеемся, с такой же скоростью это все будет реализовано и в этом случае открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года».

Грузинские медиа распространили информацию о презентации совместного проекта «Развитие Среднего коридора» (Транскаспийского международного транспортного маршрута) с участием глав государств.

Отмечалось, что являющийся основным транспортно-логистическим маршрутом, соединяющим Китай и страны Центральной Азии с европейскими странами, Средний коридор играет стратегическую роль в укреплении региональной и межконтинентальной торговли. Подчеркивалось, что объем перевозок из Китая в Азербайджан растет и, по прогнозам, к 2030 году увеличится в 3 раза по сравнению с текущим периодом. Это, в свою очередь, еще больше повышает значимость проекта.