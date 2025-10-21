В Европе за один день произошли два инцидента на нефтеперерабатывающих заводах, перерабатывающих в том числе российскую нефть.

20 октября вечером вспыхнул пожар на заводе компании MOL в Сазхаломбатте, Венгрия. Этот НПЗ перерабатывает, среди прочего, нефть, поставляемую по южной ветви трубопровода «Дружба». Мэр Сазхаломбатта Михай Везер сообщил, что жертв и пострадавших нет, причины происшествия выясняются.

В румынском городе Плоешти во время ремонтных работ произошел взрыв на НПЗ Petrotel Lukoil. В результате инцидента пострадал 57-летний мужчина.