Бывший владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович рассматривает возможность покупки контрольного пакета акций турецкого клуба «Галатасарай». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным источника, футбольный клуб контролируется фондом, а это означает, что его активы не могут быть проданы частным лицам или внешним инвесторам без соответствующего решения самого фонда. Поэтому Абрамовичу, вероятно, придётся использовать косвенные формы сотрудничества — например, через спонсорство или инфраструктурные проекты.

Если сделка состоится, российский бизнесмен может стать ключевой фигурой в управлении «Галатасараем» и вернуть себе влияние в мировом футболе.