Обещания западных стран по поддержке Украины выполняются без указания конкретных сроков и без гарантий предоставления помощи. Такое мнение выразил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, сообщает «Украинская правда».

По словам Залужного, несмотря на амбициозные заявления о готовности оказывать поддержку Киеву, на практике это происходит без чётко прописанных механизмов реализации и обязательных сроков.

«Несмотря на амбициозные цели, заявленные по поддержке Украины, вероятно, все это будет выполняться без сроков и механизмов обязательного выполнения, без соответствующих гарантий», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на многочисленные заявления западных лидеров, фактическое оказание помощи может затягиваться и проходить постепенно.