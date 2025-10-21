Гражданин Украины Самик Бабаев будет экстрадирован из Германии в Азербайджан, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По имеющейся информации, установлены обоснованные подозрения в его причастности к умышленному убийству. В отношении Бабаева принято решение о привлечении его в качестве подозреваемого. Так как он скрывался от следствия, Самик Бабаев был объявлен в международный розыск.

Пенитенциарная служба Министерства юстиции предпринимает все необходимые меры для его экстрадиции в Азербайджан.