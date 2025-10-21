Стали известны имена погибших и пострадавших в тяжелом дтп в Шекинском районе. Согласно информации МЧС, пожарные-спасатели с помощью спецсредств извлекли из автомобиля марки «ВАЗ 2107» тела Расуллу Турана Кямал оглу 1992 года рождения, Мехтиевой Парваны Кямал гызы 1981 года рождения и Мехтиевой Йегяны Кямал кызы и передали их по назначению.

Кроме того, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля марки “КИА” Аббасов Адалят Кямал оглу 1977 года рождения и пассажир Гасанова Нурана Афсар гызы 1982 года рождения получили травмы различной степени тяжести.

20:36 Сегодня около 18:30 в Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое пострадавших — мужчина и женщина — были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи Шекинской центральной районной больницы, сообщает TƏBİB.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их лечение продолжается в соответствующих отделениях. Состояние одного человека оценивается как тяжёлое, второго — как средней тяжести.

19:29 В Шекинском районе произошло тяжёлое ДТП, в результате которого погибли три человека, сообщает АПА.

Авария произошла вечером около 18:00 на автомобильной дороге Гарамарьям–Исмаиллы–Шеки, в селе Орабан. Столкнулись автомобили KIA и VAZ-2107.

Трое пассажиров скончались на месте от полученных травм, ещё двое получили тяжёлые повреждения и были госпитализированы в отделение скорой помощи Центральной больницы Шекинского района, где им оказывается первая медицинская помощь.

Личности погибших и пострадавших уточняются. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится расследование.