В рамках совместных региональных учений «Единство – 2025», проходящих в Самаркандской области Узбекистана с участием военнослужащих из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, состоялся «День высокопоставленного наблюдателя».

В мероприятии принимали участие министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенант Шухрат Халмухамедов, а также высокопоставленные гости из других стран-участниц.

После того, как гостям была представлена информация о задачах и этапах региональных учений, на полигоне были выполнены практические действия по различным эпизодам учений.

Высокопоставленные гости ознакомились с работой совместного командного пункта.

Затем участники ознакомились с представленными на выставке образцами вооружения и военной техники, произведёнными агентствами оборонной промышленности при Министерстве обороны Республики Узбекистан.

Министры обороны Азербайджана и Узбекистана, а также другие высокопоставленные гости приняли участие в церемонии закрытия совместных региональных учений «Единство – 2025».

Выступивший на мероприятии генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил своего узбекского коллегу за высокий уровень организации учений, поздравил участников и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Ход совместных региональных учений «Единство – 2025» и профессионализм военнослужащих стран-участниц были удостоены высокой оценки.

В заключение отличившимся в ходе учений участникам были вручены награды.

