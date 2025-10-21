В Ереване 21–22 октября пройдет двусторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении, сообщает «Арменпресс».

В ходе дискуссий будут обсуждаться вопросы, сформированные по итогам встречи 8 августа в Вашингтоне, меры по укреплению взаимного доверия между обществами, возможные пути развития стабильного экономического сотрудничества на Южном Кавказе, а также перспективы установления прямых и долгосрочных контактов между представителями гражданского общества двух стран.

Мероприятие станет платформой для обмена мнениями и поиска совместных решений, направленных на развитие диалога и сотрудничества между Азербайджаном и Арменией.