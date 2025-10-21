Украденные из Лувра драгоценности не были застрахованы, сообщает Financial Times. По заявлению правительства Франции, которое приводит издание, государство не получит компенсации за украденные предметы.

«Государство выступает в качестве собственного страховщика, когда работы национальных музеев находятся в их обычных местах хранения», — отметили в Министерстве культуры Франции.

Эксперты поясняют, что для таких учреждений, как Лувр, практически невозможно застраховать всю коллекцию, поскольку шедевры вроде «Моны Лизы» Леонардо да Винчи или «Большого сфинкса из Таниса» трудно оценить или определить их стоимость.