В ходе сегодняшнего выступления лидеров Азербайджана и Казахстана для прессы президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил руководителя Казахстана Касым-Жомарта Токаев посетить Азербайджан с государственным визитом.

«В следующем году Азербайджан будет проводить два важных международных мероприятия, — естественно, Касым-Жомарт Кемелевич, уверен, будет среди наших почетных гостей, — это Саммит Организации исламского сотрудничества и Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, структура, которая, по существу, зародилась в результате инициативы Казахстана. На всех международных площадках мы выступаем практически как единое целое. Сегодняшние переговоры, обмен мнениями и решения еще раз это подтверждают», — отметил Алиев.

«Хотел бы еще раз просто выразить благодарность за братское отношение, за радушный прием и пригласить президента Токаева посетить Азербайджан с государственным визитом в следующем году в любое удобное время», — добавил лидер Азербайджана.